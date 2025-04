Endrick brilha no Real Madrid, mas é ignorado pela seleção brasileira

Endrick segue encantando no Real Madrid e conquistando a confiança de Carlo Ancelotti. Com apenas cinco partidas como titular, o atacante já marcou sete gols nesta temporada, sendo três deles nas últimas quatro partidas. Na vitória sobre a Real Sociedad pela Copa do Rei, ele abriu o placar e foi escolhido por Ancelotti no lugar de Kylian Mbappé, mostrando sua importância para o time.

Apesar do desempenho impressionante, Endrick segue sem prioridade para Dorival Júnior na seleção brasileira. Mesmo com a ausência de Neymar, o jovem atacante foi preterido nas últimas convocações e não teve a chance de brilhar nas Eliminatórias. “Estar esperando a convocação e não ser convocado, você sente”, desabafou Endrick.

O jogador tem se destacado por sua média de um gol a cada 80 minutos em campo e se torna o primeiro do Real Madrid a marcar cinco gols em uma mesma edição da Copa do Rei desde Cristiano Ronaldo. Com os números crescendo, Endrick alimenta a esperança de uma possível convocação em futuras oportunidades, dependendo da escolha do novo técnico da seleção.