Emirados Árabes Unidos fortalecem liderança em finanças islâmicas e mercado Halal

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) anunciaram uma nova estratégia nacional para consolidar sua posição como referência mundial em finanças islâmicas e na indústria Halal. O plano inclui a expansão de setores como bancos islâmicos, seguros Takaful, Sukuk (títulos islâmicos) e alimentos certificados Halal, todos alinhados aos preceitos da Sharia.

De acordo com dados do Banco Central dos EAU, os bancos islâmicos já representam 18% dos ativos bancários do país e 22,8% do crédito nacional, demonstrando um crescimento expressivo. Paralelamente, o governo trabalha para padronizar globalmente os procedimentos do mercado Halal, facilitando o comércio internacional e atraindo investimentos estrangeiros.

Dubai se destaca como um polo global para o comércio Halal, sediando eventos como a Cúpula Global de Economia Islâmica, que reúne líderes mundiais para debater os rumos do setor. A cidade também tem investido em infraestrutura e políticas que incentivam a instalação de empresas e ampliam a oferta para consumidores desse mercado.

Com essa estratégia, os Emirados Árabes Unidos reafirmam seu compromisso com a diversificação econômica, sustentabilidade e a liderança em mercados éticos e alinhados aos valores islâmicos.