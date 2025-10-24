sexta-feira, 24/10/2025

Emenda de Caravina garante conforto a alunos de Corguinho

Milton
Milton
Fotos: Divulgação

O deputado estadual Caravina esteve em Corguinho, nesta quinta-feira, onde cumpriu uma série de agendas voltadas ao fortalecimento da educação e ao diálogo com as lideranças locais. A visita reforça o compromisso do parlamentar com o desenvolvimento dos municípios do interior e com o investimento em áreas que impactam diretamente a vida das pessoas.

Na Prefeitura Municipal, Caravina foi recebido pelo prefeito Barrinha, pelo vice-prefeito Jeffer, além de secretários e vereadores, com quem conversou sobre demandas prioritárias do município e projetos em andamento. Durante o encontro, o deputado reafirmou seu compromisso em seguir destinando recursos e defendendo pautas que atendam às necessidades da população de Corguinho.

Entre as ações mais recentes, o parlamentar destacou a destinação de uma emenda parlamentar de R$ 50 mil para a Escola Frei Otávio João Simionat, valor que será utilizado para a compra de aparelhos de ar-condicionado para todas as salas de aula. O investimento representa uma melhoria significativa na infraestrutura da unidade e no conforto dos estudantes e profissionais da educação.

Caravina também visitou a Escola Estadual José Alves Quito. Durante a visita, ouviu demandas e reafirmou sua disposição em colaborar com a melhoria das condições de ensino e aprendizagem.

“O trabalho na educação é um dos pilares do nosso mandato. Investir em escolas é investir no futuro. Em Corguinho, estamos contribuindo para garantir mais conforto e dignidade aos alunos e professores, além de seguir de portas abertas ao diálogo com as lideranças e a população”, afirmou o deputado.

A agenda reforça o caráter municipalista da atuação de Caravina, marcada pela presença constante nos municípios e pelo compromisso em transformar demandas locais em resultados concretos.

