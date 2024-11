Eleições nos EUA: Deputados da ALEMS comentam resultado das eleições presidenciais

O resultado das eleições nos Estados Unidos da América (EUA) foi assunto entre os parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), durante a sessão ordinária desta quarta-feira (6). Há poucas horas o mundo todo conheceu o vencedor: Donald Trump, do Partido Republicano, é o novo presidente dos EUA. A disputa pela cadeira presencial era entre Donald Trump e Kamala Harris, do Partido Democrata. Trump obteve 279 votos nos colégios eleitorais, eram necessários 270 para vencer. Kamala Harris obteve 223 votos, totalizando uma diferença percentual de 51% entre o vencedor e os 47,4% do segundo lugar.

Expressando alegria pela vitória de Donald Trump, o deputado João Henrique (PL) apresentou Moção de Apoio ao presidente eleito. “Pela vitória expressiva e papel de liderança mundial a nível internacional ao presidente eleito Donald Trump apresento essa moção de apoio. Hoje só consegui dormir aliviado quando escutei o discurso de verdade do maior líder da direita. Donald Trump é papel de liderança mundial na condução dos espaços da direita a nível internacional. A reeleição de Donald Trump significa um grande avanço. Um exemplo de garantia de ordem, respeito e da liberdade do mundo. Os votos se estendem para toda Assembleia e Congresso que foram eleitos juntos ao 47º presidente dos Estados Unidos”, declarou.

A deputada Gleice Jane (PT) falou sobre a disputa entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos. “Kamala Harris também era de direita, mas o que estava em discussão lá era uma mulher negra e um homem branco, um debate econômico. Não considero então uma derrota da esquerda, porque a esquerda não estava participando deste processo. A gente respeita inclusive a democracia e a soberania dos Estados Unidos, mas é lamentável que uma eleição que foi acompanhada em todo o mundo, uma mulher negra tenha sido derrotada, pois defendia pautas importantes das mulheres, em especial das mulheres negras e demonstra o quanto a gente ainda tem que avançar no combate ao machismo, ao racismo, e valorizar as pautas que garantem inclusive as pessoas imigrantes, um dos temas centrais nos EUA e fazem parte também do nosso País. A gente não pode reproduzir erros na política do Brasil”, considerou.

O deputado e presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP), também destacou que é importante a democracia em qualquer lugar. “Venho aqui parabenizar, como bom democrata que nós somos, já que o que vale em qualquer pleito eleitoral é a democracia, venceu então a democracia, a vontade do povo, nós respeitamos a democracia. Que prevaleça a democracia em todo o mundo”, ressaltou.

O deputado Jamilson Name (PSDB) também parabenizou o deputado pela moção de apoio apresentada. “Representa a nossa direita e eu parabenizo o senhor por ter lido com fluência em inglês, com a mesma capacidade que tem o nosso governador de dialogar”, disse.

O deputado Pedro Kemp (PT) considera a vitória de Donald Trump um retrocesso. “É uma pena que o povo americano tenha feito essa opção, que ganhou radicalizando o discurso de ódio, principalmente contra os imigrante, quer deportar de volta para os países, visão nacionalista e egoísta. Também acredito que os eleitores da Kamala Harris não vão questionar as eleições. E o colégio eleitoral poderia ser revisto, voto anacrônico, é necessária uma revisão e acho que é uma eleição indireta”, informou.

O deputado Coronel David (PL) acredita que a vitória nos Estados Unidos é muito positiva para os rumos da política nacional. “O que mostra a eleição americana é que a direita vai ocupar um espaço que já deveria ser ocupado há muito tempo e vamos continuar a fazer isso aqui no Brasil nas eleições de 2026, com o Jair Bolsonaro”, definiu.