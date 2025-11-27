Droga é encontrada às margens da rodovia durante patrulhamento do DOF

Policiais do DOF apreenderam, na madrugada desta quarta-feira (26), 77 kg de maconha e 1,6 kg de skunk abandonados às margens da MS-386, em Amambai. Durante patrulhamento na zona rural, os entorpecentes foram localizados próximos à vegetação e recolhidos com segurança. Diversos tabletes de maconha e sacos de skunk foram apreendidos.

Buscas na região não localizaram suspeitos. O material, avaliado em cerca de R$ 160 mil, foi levado à Delegacia da Polícia Civil de Amambai. A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre Sejusp e Ministério da Justiça.

O DOF reforça que o canal 0800-647-6300 permanece disponível para denúncias e atendimento 24 horas.