Dr. Luiz Ovando participa da posse do presidente da frente parlamentar evangélica

Na data de hoje (26), o Deputado Federal Dr. Luiz Ovando participou da posse do presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Gilberto Nascimento, e assumiu um compromisso importante ao integrar a diretoria da frente. Durante o evento, Ovando ressaltou a missão do grupo de servir a Deus, difundir Sua Palavra e defender os valores cristãos que sustentam a sociedade brasileira.

O parlamentar enfatizou que a luta no Congresso será focada na proteção da família, da vida e da liberdade, com um compromisso firme com a verdade e o bem-estar coletivo. Ele também destacou o apoio irrestrito ao presidente Gilberto Nascimento, reforçando a união e a determinação da frente em cumprir sua missão. Ovando finalizou sua fala pedindo a bênção divina para essa jornada, expressando confiança na força do trabalho conjunto.

“Que Deus nos fortaleça nessa caminhada!”, declarou o deputado.