DOURADOS: Prefeitura realiza blitz educativa para marcar o Dia do Motorista.

A Prefeitura de Dourados realizou na manhã desta sexta-feira uma blitz educativa para marcar o Dia do Motorista, uma data nacional criada pelo Decreto número 63.461, de 21 de outubro de 1968. A ação foi coordenada pela Escola Pública de Trânsito, “Prefeito José Elias Moreira”, que é subordinada à Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados (Agetran). A blitz, que envolveu agentes da Agetran e da Guarda Municipal de Dourados, foi marcada pela distribuição de panfleto informativo aos condutores que passaram pela Praça Antônio João, na Avenida Marcelino Pires.

A diretora-geral da Escola Pública de Trânsito, Márcia Nonato, explica que a celebração do Dia do Motorista é tradicional em Dourados. “Hoje é o dia de reconhecer o papel fundamental dos motoristas na mobilidade e segurança viária da nossa cidade”, enfatizou. “Motoristas responsáveis ajudam a prevenir acidentes e contribuem para um trânsito mais seguro, pacificado e humanizado para todos”, completa Márcia Nonato.

Ao serem abordados, na manhã desta quinta-feira (25), os motoristas recebiam panfleto e também orientação dos agentes que alertaram para a necessidade de se respeitar as leis de trânsito, como usar sempre o cinto de segurança; não usar o celular enquanto dirigir; respeitar os limites de velocidade; nunca dirigir sob efeito de álcool. “Mostramos aos condutores que educação, atenção e respeito no trânsito são compromissos de todos”, enfatizou Márcia Nonato.

Nesta sábado (26) a Escola de Trânsito organiza a comemoração do Dia do Motociclista e no domingo (27) vai trabalhar na organização da 34ª Festa de São Cristóvão, tradicional programação que reúne fé, tradição e conscientização sobre segurança no trânsito. Organizado pela Paróquia Santa Teresinha, no Jardim Maracanã, o evento começa neste sábado com a celebração da Santa Missa Solene às 19h.

No domingo (27), a festa tem início logo cedo, às 7h, com a tradicional carreata, com saída do Centro de Convenções Antônio Tonanni, na Avenida Guaicurus, percurso pelas avenidas até chegada na Paróquia Santa Teresinha, onde acontece a bênção dos motoristas e dos veículos. A partir das 11h, será servido o tradicional almoço comunitário, seguido, às 15h, pelo show de prêmios, com sorteio de brindes diversos, entre eles uma motocicleta.

ESCOLA DE TRÂNSITO

A Escola Pública de Trânsito, “Prefeito José Elias Moreira”, subordinada à Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados, foi criada para promover a política nacional de trânsito e executar as ações educativas e cursos destinados ao exercício da cidadania, mobilidade e segurança no trânsito.

A Escola Pública de Trânsito tem a missão de oferecer cursos definidos pelos planos e programas de educação de trânsito; de elaborar projeto político pedagógico conforme os parâmetros estabelecidos e os objetivos e diretrizes da Política Nacional de Trânsito; de gerenciar dados e informações referentes aos cursos ministrados; de disponibilizar material didático de apoio para os cursos; de propor a realização de parcerias com outros órgãos, entidades, instituições e segmentos organizados da sociedade para a execução dos cursos.

Também é missão da Escola de Trânsito incentivar e promover pesquisas e produção de conhecimento; promover e divulgar as atividades de educação no trânsito; desenvolver atividades permanentes de estudos e pesquisas voltadas para a educação de trânsito, inclusive organizando e mantendo biblioteca especializada; executar avaliações periódicas das ações implementadas; administrar, controlar e revisar o banco de questões da prova teórico-técnica; proporcionar a formação continuada para os servidores efetivos, lotado na diretoria de transporte de trânsito da Agetran; promover cursos de capacitação, aperfeiçoamento e atualização para os servidores, bem como oferecer cursos especializados e de capacitação previstas na legislação de trânsito em vigor para o público em geral.

