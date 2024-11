Donald Trump vence eleições e volta à presidência dos EUA

Donald Trump, de 78 anos, foi projetado vencedor das eleições presidenciais dos EUA, garantindo um novo mandato. A vitória foi confirmada após ele conquistar o estado-chave de Wisconsin, ultrapassando os 270 delegados necessários. Trump também venceu em outros estados decisivos como Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia. Em seu discurso de vitória, realizado na Flórida, reafirmou seu compromisso com as promessas de campanha.

A vitória de Trump marca seu retorno à Casa Branca após perder para Joe Biden em 2020. Ele será o segundo presidente na história dos EUA a retornar ao cargo após perder uma reeleição. Porém, sua eleição ocorre em meio a desafios legais, incluindo uma condenação por fraude contábil e processos por tentar reverter os resultados das eleições de 2020. Além de acusações de crimes sexuais, que ele nega.

Trump assume oficialmente em 20 de janeiro de 2025, com a maioria republicana no Congresso.