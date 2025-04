Dívida do São Paulo cresce mais de R$ 400 mi em 4 anos de gestão Casares

O São Paulo enfrenta um momento financeiro delicado, com sua dívida subindo para impressionantes R$ 968,2 milhões, o maior valor da história do clube. Em quatro anos de gestão de Júlio Casares, a dívida aumentou em mais de R$ 400 milhões. O déficit de 2024 foi de R$ 287 milhões, superando o de 2023 (R$ 62,2 mi). Embora o clube tenha conquistado o título da Supercopa do Brasil, o desempenho nas outras competições foi abaixo das expectativas. O São Paulo também tem se esforçado para aumentar suas receitas, com a venda de naming rights do Morumbi e novos contratos com patrocinadores.

Apesar dos altos números de arrecadação, o clube segue pressionado pela dívida, que também inclui o pagamento parcelado de R$ 25 milhões a Daniel Alves. A gestão Casares, no entanto, continua com a promessa de reestruturação financeira e novos acordos comerciais para tentar estabilizar a situação.