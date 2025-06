Desmatamento cai no Pantanal e Cerrado

Dados divulgados pelo governo federal mostram queda expressiva no desmatamento no Pantanal e no Cerrado entre agosto de 2024 e maio de 2025, enquanto a Amazônia segue em alerta com aumento da devastação.

O Pantanal registrou redução de 74% no desmatamento no período, com destaque para a queda de 65% somente em maio. A região também teve um recuo de 99% nas queimadas no trimestre de fevereiro a abril. No Cerrado, o desmatamento caiu 22% no acumulado e 15% em maio.

Na contramão, a Amazônia teve alta de 9,1% no desmatamento, influenciada por incêndios florestais agravados pela seca histórica dos últimos dois anos. Só em maio, o desmatamento subiu 92%.

O governo anunciou ações para conter a degradação, como a nova Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, a destinação de R$ 850 milhões do Fundo Amazônia e a intensificação da fiscalização. O Ibama realizou quase 19 mil ações na Amazônia, gerando R$ 3,1 bilhões em multas.

Especialistas alertam que os incêndios e a seca na região amazônica refletem os efeitos crescentes da mudança climática.