quinta-feira, 25/09/2025

Deputado Zé Teixeira solicita veículos para reforçar serviços em MS

Em atenção às demandas de municípios com grande extensão territorial e desafios logísticos, o deputado estadual Zé Teixeira apresentou nesta semana duas indicações ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitando a destinação de veículos para reforçar serviços essenciais nas cidades de Jardim e Deodápolis.

A primeira solicitação tem como foco o atendimento aos pacientes da Rede Feminina de Combate ao Câncer, em Jardim. A entidade, que realiza um trabalho voluntário de apoio a pessoas em tratamento oncológico, enfrenta dificuldades para garantir o transporte adequado dos pacientes até os centros de saúde.

Segundo o deputado, a aquisição de um veículo permitirá ampliar o alcance dos serviços prestados pela Rede, oferecendo mais conforto, segurança e dignidade aos pacientes. “Muitos familiares não têm condições de arcar com os custos de deslocamento. O veículo será um suporte essencial para garantir o direito à saúde e a continuidade do tratamento”, afirmou Zé Teixeira.

O parlamentar também solicitou o apoio da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul para viabilizar recursos destinados à causa. A indicação atende ao pedido da vereadora Rosi Maciel e demais parlamentares do Legislativo Municipal.

Já em Deodápolis, a demanda partiu do Executivo Municipal, por meio do prefeito Jean da Saúde. A solicitação é de cessão de um veículo utilitário para a Agência Municipal de Trânsito, que enfrenta limitações operacionais devido à frota reduzida. O automóvel será utilizado em ações de fiscalização, educação no trânsito, atendimento a ocorrências e suporte a eventos locais.

“A segurança viária é uma prioridade. Com o crescimento das demandas, é fundamental que a Agência tenha estrutura para atuar com eficiência. O veículo solicitado contribuirá diretamente para a mobilidade urbana e a prevenção de acidentes”, destacou o deputado.

As indicações foram encaminhadas ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, com apelo por providências urgentes. Zé Teixeira reforçou que, diante das necessidades apresentadas, o apoio do Governo Estadual e a articulação com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública são fundamentais para atender às reivindicações e garantir melhorias concretas à população sul-mato-grossense.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

