quarta-feira, 28/01/2026

Deputada Ilhan Omar é alvo de ataque com seringa em comício nos EUA

Minneapolis reage a agressão durante discurso de Ilhan Omar

Foto: Octavio Jones/AFP

Um homem foi preso após lançar um líquido desconhecido em Ilhan Omar durante um comício em Minneapolis, enquanto a deputada discursava criticando a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem; a substância marrom tinha forte odor de vinagre e atingiu a altura do busto da parlamentar. Vídeos mostram Omar se afastando rapidamente e tentando se limpar enquanto o agressor é contido por seguranças, gerando tumulto no auditório.

Apesar do incidente, Omar afirmou em suas redes sociais que está bem, se considera uma sobrevivente e que o ataque não a intimidará nem impedirá seu trabalho, enfatizando que não deixa valentões vencerem. Fotografias capturaram o momento do ataque e o objeto usado, uma seringa, enquanto o prefeito Jacob Frey classificou o ato como inaceitável.

O episódio gerou repercussão nacional, destacando debates sobre segurança em eventos políticos e proteção de parlamentares. Autoridades locais e federais investigam a motivação do agressor e se havia perigo adicional. Omar prossegue com sua agenda política, reafirmando compromisso com suas causas e demonstrando resiliência. Especialistas alertam que casos como este refletem polarização e risco crescente para figuras públicas.

A deputada reforçou que a coragem de continuar seu trabalho político supera qualquer tentativa de intimidação. O incidente reacendeu discussões sobre violência contra mulheres e minorias na política, com repercussão imediata em mídias nacionais e internacionais. Omar concluiu que seguirá defendendo direitos e justiça social sem recuar diante de ameaças.

