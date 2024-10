Criminosos sequestram ônibus e usam como barricadas no RJ

Na manhã de quarta-feira (16), nove ônibus foram sequestrados na Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro, para serem usados como barricadas, dificultando a atuação do Bope na Tijuquinha. Os motoristas abordados foram obrigados a entregar as chaves após os passageiros desembarcarem.

O Rio Ônibus informou que as linhas da região estão sofrendo desvios por conta dos ataques. A polícia mobilizou um helicóptero e veículos blindados para a operação. Nos últimos 12 meses, 131 veículos já foram sequestrados na cidade, destacando a necessidade urgente de ações de segurança para garantir o direito de ir e vir da população.