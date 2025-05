COSTA RICA: Prefeitura investe R$ 796 mil em equipamentos para modernizar unidades de saúde.

A Prefeitura de Costa Rica anunciou um investimento de R$ 796.193,00 para modernizar suas unidades de saúde. Por meio do Pregão Eletrônico nº 07/2025, a administração municipal busca adquirir equipamentos e materiais permanentes para as Unidades de Saúde da cidade. Este processo licitatório, conduzido sob a modalidade de Menor Preço por Item, segue rigorosamente as diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021, garantindo transparência e competitividade.



O prefeito municipal, delegado Cleverson Alves dos Santos, reforçou o compromisso da gestão com a saúde pública, ressaltando a importância de parcerias que ampliem os atendimentos e promovam a modernização dos serviços. “Os novos equipamentos irão proporcionar melhorias nos atendimentos e na reposição de materiais que já estavam defasados, garantindo um serviço mais eficiente e de qualidade para nossos pacientes.”, declarou o prefeito.



Os novos equipamentos irão beneficiar diretamente os moradores das regiões atendidas pelas unidades de saúde. Entre os materiais a serem adquiridos estão aparelhos de ultrassonografia, equipamentos para esterilização de materiais, mobiliário hospitalar ergonômico e instrumentos cirúrgicos de última geração. Esses itens não apenas ampliam a capacidade de diagnóstico e tratamento, mas também melhoram o atendimento emergencial.



Os recursos são provenientes de uma emenda parlamentar conquistada pelo Deputado Federal de MS, Marcos Pollon, e trarão um impacto significativo no atendimento à população de Costa Rica e da região.



O pregão eletrônico está sendo conduzido pela Pregoeira designada pela Portaria nº 16.150/2024, e todos os documentos do processo estão disponíveis para consulta pública no Portal da Transparência de Costa Rica/MS. Empresas interessadas em participar da licitação podem se inscrever em múltiplos itens, desde que atendam todas as exigências técnicas e legais especificadas no edital.



A modernização das unidades de saúde é uma vitória para toda a comunidade, que poderá contar com serviços mais eficientes e de maior qualidade. A iniciativa demonstra o compromisso da gestão municipal com a melhoria contínua do atendimento à saúde, beneficiando diretamente a qualidade de vida dos munícipes.