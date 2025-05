Costa Rica é destaque no Open 21K de Beach Tennis em Chapadão do Céu/GO

A cidade de Chapadão do Céu, em Goiás, realizou nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2025, Open 21K de Beach Tennis, na Arena Aquarius. O evento atraiu atletas de diversas localidades, mas a equipe da On Court Beach e Tênis de Costa Rica – MS se destacou com uma performance notável, demonstrando não apenas habilidade nas quadras, mas também um espírito esportivo contagiante fora delas.

Com o apoio da Prefeitura de Costa Rica, através da Secretaria de Esportes e Cultura, Projeto Forjando Campeões, e sob a liderança do treinador Thallys Almeida Moreira, os atletas de Costa Rica mostraram o resultado de um trabalho árduo e comprometido. Thallys tem se empenhado na formação e desenvolvimento dos jovens talentos da cidade, coordenando o Projeto Forjando Campeões de Tênis e Beach. Este projeto tem sido fundamental para o crescimento do esporte na região, oferecendo aulas particulares e promovendo a inclusão através da prática esportiva.

A participação dos atletas foi marcada por uma torcida vibrante, que animou as partidas e contribuiu para o clima festivo do torneio. A combinação de esforço, técnica e dedicação resultou em uma experiência enriquecedora para todos os envolvidos, culminando em várias conquistas nos pódios.

CLASSIFICAÇÃO DO TORNEIO:

MISTA B

Túlio Moura / Ellen Pavan

MISTA C

Rodrigo Sousa / Thais Fagundes

Diego Machado / Laiany Costa

FEMININO A + B

Jeihni Bueno / Ellen Pavan

FEMININO C

Camila Siqueira / Ivanete Paniago

A Prefeitura de Costa Rica, através da Secretaria de Esportes e Cultura, expressou suas congratulações a todos os atletas que representaram a cidade com tanto comprometimento e respeito. O evento não apenas reforçou a importância do esporte como ferramenta de transformação social e promoção da saúde, mas também serviu como um meio de integração entre desportistas de vários municípios da região.

Com esses resultados positivos, Costa Rica se firma cada vez mais como um celeiro de talentos no beach tennis. Que venham mais conquistas! A cidade já aguarda ansiosamente por novas oportunidades para brilhar nas quadras e continuar promovendo o espírito esportivo entre seus jovens.