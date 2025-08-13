quarta-feira, 13/08/2025

CORUMBÁ: Capacitação em finanças públicas reforça atendimento ao cidadão corumbaense

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura Municipal, administração do Prefeito Dr. Gabriel de Oliveira, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração, e da iniciativa da Superintendência de Receita e Finança, promove o curso de Retenção de Tributos para a Administração Pública Municipal e a operacionalização da Escrita Fiscal Digital e da Retenção de Impostos e Tributos Fiscais.

O curso é ministrado pelo Auditor de Finanças da Secretaria do Tesouro Nacional Servidor Público Federal da ativa em Brasília, Sr. Gilvan da Silva Dantas. Especialista em Contabilidade Aplicada ao Setor Público e em Custos do Setor Público. O curso ocorre hoje e amanhã no Centro de Convenções e atende exclusivamente a servidores da Prefeitura.

Para o Superintendente de Receita e Finança da Prefeitura, Richard Basualdo Brandão, o curso é importante para atualizar conhecimento e legislação da área, com base na Instrução Normativa RFB 2.043/2021 e alterações.

Para a Superintendente da Escola de Governo, Profa, Rosangela Villa da Silva, representando a Secretaria de Planejamento, Receita e Administração, no evento, a Prefeitura vem oferecendo capacitação em diversas áreas profissionais, tanto para servidores quanto munícipes, com o propósito de oferecer melhor atendimento e qualidade de vida ao cidadão corumbaense. Embora este curso seja para servidores da Prefeitura vai impactar diretamente no atendimento ao munícipe.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

O Com investimento de até R$ 55 milhões, Dakila vai alavancar negócios na antiga rodoviária

ANELISE PEREIRA - 0
Na manhã de 12 de julho, o Ecossistema Dakila ocupou boa tarde da antiga rodoviária de Campo Grande com a instalação de stands de...
Leia mais

Festival Sub-9 emociona Dourados no Dia dos Pais

Milton - 0
O Festival de Futebol Amador de Base Sub-9 movimentou Dourados no domingo (10), unindo esporte, família e emoção no Centro de Treinamento do Dourados...
Leia mais

Feira Literária de Bonito é oficializada como evento estadual

Milton - 0
A tradicional Feira Literária de Bonito (FLIB) agora integra oficialmente o Calendário de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul. A inclusão foi...
Leia mais

Zé Teixeira avança em educação, inclusão e infraestrutura no MS

Milton - 0
O deputado estadual Zé Teixeira tem consolidado uma atuação significativa em Mato Grosso do Sul, focada em três pilares: educação, inclusão social e infraestrutura....
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia