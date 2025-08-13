CORUMBÁ: Capacitação em finanças públicas reforça atendimento ao cidadão corumbaense

A Prefeitura Municipal, administração do Prefeito Dr. Gabriel de Oliveira, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração, e da iniciativa da Superintendência de Receita e Finança, promove o curso de Retenção de Tributos para a Administração Pública Municipal e a operacionalização da Escrita Fiscal Digital e da Retenção de Impostos e Tributos Fiscais.

O curso é ministrado pelo Auditor de Finanças da Secretaria do Tesouro Nacional Servidor Público Federal da ativa em Brasília, Sr. Gilvan da Silva Dantas. Especialista em Contabilidade Aplicada ao Setor Público e em Custos do Setor Público. O curso ocorre hoje e amanhã no Centro de Convenções e atende exclusivamente a servidores da Prefeitura.

Para o Superintendente de Receita e Finança da Prefeitura, Richard Basualdo Brandão, o curso é importante para atualizar conhecimento e legislação da área, com base na Instrução Normativa RFB 2.043/2021 e alterações.



Para a Superintendente da Escola de Governo, Profa, Rosangela Villa da Silva, representando a Secretaria de Planejamento, Receita e Administração, no evento, a Prefeitura vem oferecendo capacitação em diversas áreas profissionais, tanto para servidores quanto munícipes, com o propósito de oferecer melhor atendimento e qualidade de vida ao cidadão corumbaense. Embora este curso seja para servidores da Prefeitura vai impactar diretamente no atendimento ao munícipe.