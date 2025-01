“Corre que tem gente na casa”: idosa acorda com bandidos dentro de casa em CG

Na madrugada desta terça-feira (31), uma mulher de 63 anos teve sua residência arrombada no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em casa quando ouviu barulhos e se deparou com três indivíduos dentro do imóvel.

Assustada, ela começou a gritar por socorro, o que levou um dos invasores a alertar os comparsas: “Corre que tem gente na casa”. Em seguida, os suspeitos fugiram em um veículo, descrito como um Fiat Palio ou Fiesta de cor prata.

Após verificar a residência, a vítima constatou que o portão social e a janela de vidro da sala haviam sido arrombados, facilitando o acesso ao interior da casa. Apesar dos danos, nenhum item foi levado pelos criminosos.

A janela da sala apresentou marcas de digitais, e a vítima preservou o local para que a perícia fosse realizada. A polícia foi acionada e o caso foi registrado como furto. A investigação ficará a cargo das autoridades competentes, que buscarão identificar os responsáveis pelo crime.



