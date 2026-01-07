Corpo de idoso desaparecido é encontrado próximo à linha férrea

O corpo do idoso Isaías Alves da Silva (72) que estava desaparecido desde o último sábado, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (7) em uma área de matagal próxima à linha férrea, às margens da BR-060, na saída para Sidrolândia, em Campo Grande. O local é de difícil acesso e fica em uma região de vegetação fechada. Segundo informações apuradas, o corpo estava em um barranco próximo ao antigo leito ferroviário e apresentava avançado estado de decomposição, indicando que a morte ocorreu há alguns dias.

A cerca de 50 metros dali, uma bicicleta vermelha foi encontrada e pode ajudar nas investigações. O resgate exigiu apoio técnico, com uso de cordas, devido à inclinação do terreno. Isaías morava no bairro Coophavila e sofria de Alzheimer, conforme relataram familiares, que afirmam não compreender como ele chegou até a região. Até o momento, não há indícios de violência nem confirmação da causa da morte.

A perícia e as forças de segurança estiveram no local, e o caso segue sob investigação.