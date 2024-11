Coronel David entrega medalha coronel PM Adib Massad e Assembleia homenageia 30 personalidades

Na noite desta terça-feira (19), a ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) realizou solenidade para reconhecer o trabalho de destaque de profissionais da segurança pública. Presidido pelo deputado estadual Coronel David (PL), o evento marcou a entrega do Diploma de Mérito e da Medalha Coronel PM Adib Massad, honrarias instituídas pela Resolução 31 de 2017, de autoria do parlamentar.

O evento homenageou ao todo 30 profissionais que se destacaram na defesa e proteção da sociedade sul-mato-grossense. Entre os agraciados pelo deputado estão líderes de operações, agentes que atuaram em casos emblemáticos e representantes de instituições que contribuem para a segurança e bem-estar coletivo.

Para Coronel David, a solenidade é mais do que uma cerimônia de entrega de medalhas: trata-se de um tributo ao empenho e à coragem de homens e mulheres que dedicam suas vidas à segurança da população.

“Valorizar quem garante a segurança de nossa população é uma das principais missões do meu mandato”, destacou o parlamentar durante seu discurso.

Ainda de acordo com o deputado, a Medalha Adib Massad é uma forma de reconhecer e perpetuar a memória daqueles que, como Adib, dedicaram suas vidas à proteção de nosso estado.

Entre os dez homenageados indicados por Coronel David estão policiais militares e civis, policiais do DOF, líderes de projetos de segurança comunitária e integrantes de órgãos que se destacaram no último ano. Suas histórias de dedicação refletem o espírito da honraria.

“Em nome de todos os homenageados, agradeço ao deputado Coronel David por esta iniciativa, que não apenas celebra nosso trabalho, mas também valoriza a importância da segurança pública como pilar fundamental para a sociedade. Sigamos em frente, com fé em Deus, coragem no coração e determinação na alma, honrando o legado que recebemos e a confiança que nos foi depositada”, agradeceu coronel Daniel Benevides, um dos agraciados com a Medalha.

O legado do Coronel Adib

A homenagem também é uma oportunidade de manter viva a memória do Coronel PM Adib Massad, ícone da segurança pública em Mato Grosso do Sul. Conhecido por sua liderança no antigo Grupo de Operações de Fronteira (GOF), atualmente Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Adib Massad foi um dos grandes nomes no combate ao crime organizado na região de fronteira durante os anos 1990.

Faleceu em 2021, aos 91 anos, mas seu legado permanece inspirando gerações de agentes de segurança pública. “Adib foi e continuará sendo um exemplo para todos nós, pela sua determinação, coragem e compromisso com o bem-estar do povo sul-mato-grossense,” pontuou Coronel David.

O parlamentar encerrou a solenidade reforçando o papel de seu mandato na valorização da segurança pública. “Esta noite é um lembrete do quanto devemos aos nossos heróis. Meu compromisso é continuar lutando por políticas públicas que reconheçam e fortaleçam o trabalho de quem arrisca tudo pela nossa segurança,” concluiu.

A solenidade foi aberta ao público e contou com a presença de diversas autoridades estaduais, familiares e amigos dos homenageados, reafirmando a relevância da segurança pública como um dos pilares para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

Confira o nome dos homenageados, indicados pelo proponente da solenidade: deputado federal, Rodolfo Nogueira; Cel PMMS reformado, Daniel de Souza Benevides; tenente-coronel BM, Aldinei Peres da Silva; delegado de polícia aposentado, Jackson Perdigão; delegado de polícia civil aposentado, Luiz Carlos Rodrigues da Silva; investigador da polícia civil, Juliano Candido Picoli; tenente da PM DOF, Tatiana Fonseca de Carvalho; subtenente, Santo Evanildo Melo Cacildo; 3° SGT PM designado, Alexandre Luiz Ramão; e 3 ° SGT PM, Silvana Gomes de Rezende Lacerda.