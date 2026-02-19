quinta-feira, 19/02/2026

Conveniência é fechada por vender carne irregular no Nova Lima

Apreensão inclui bebidas, cigarros e 500 kg de carne irregula

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Berlim Caldeirão

Operação decorre de investigação sobre fábrica clandestina em Terenos

Uma operação da DECON fechou uma conveniência na Rua Zulmira Borba, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. A ação é desdobramento do fechamento de uma fábrica clandestina de bebidas em Terenos, no ano passado, que levou os investigadores a identificar estabelecimentos que adquiriram produtos irregulares.

No depósito da conveniência, foram encontradas cerca de 50 garrafas da fábrica clandestina, além de bebidas e cigarros contrabandeados do Paraguai. Também foram apreendidos entre 400 e 500 quilos de carne sem procedência, incluindo linguiça, bifes, frango e charque. O proprietário afirmou que aguardava o recolhimento dos produtos pela fábrica, mas ninguém os buscou. Toda a mercadoria foi encaminhada à Vigilância Sanitária, e o estabelecimento será multado.

A DECON continuará fiscalizando outros pontos citados nos documentos da investigação.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Vojvoda Celebra vitória e destaca potencial do Santos

Milton - 0
O técnico Juan Pablo Vojvoda comemorou a goleada do Santos sobre o Velo Clube por 6 a 0, na Vila Belmiro, ressaltando a estreia...
Leia mais

Jovem é presa pasta base de cocaína na MS-419

Milton - 0
Aprisão ocorreu durante abordagem do DOF na MS-419 O DOF prendeu na madrugada de sábado (14) uma jovem de 29 anos com 3 kg de...
Leia mais

Estudo mostra sucesso de injeção semestral para controlar pressão arterial

ANELISE PEREIRA - 0
O pesquisador Manish Saxena, codiretor clínico do Centro de Pesquisa Clínica William Harvey da Queen Mary University de Londres e especialista em hipertensão do...
Leia mais

Hospital Binacional: Proposta de Carlos Bernardo que beneficia todo MS

ANELISE PEREIRA - 0
Um hospital de referência para toda a população de MS e além-fronteiras!A proposta de construção de um hospital binacional na linha internacional entre Ponta...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia