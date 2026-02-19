Conveniência é fechada por vender carne irregular no Nova Lima

Operação decorre de investigação sobre fábrica clandestina em Terenos

Uma operação da DECON fechou uma conveniência na Rua Zulmira Borba, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. A ação é desdobramento do fechamento de uma fábrica clandestina de bebidas em Terenos, no ano passado, que levou os investigadores a identificar estabelecimentos que adquiriram produtos irregulares.

No depósito da conveniência, foram encontradas cerca de 50 garrafas da fábrica clandestina, além de bebidas e cigarros contrabandeados do Paraguai. Também foram apreendidos entre 400 e 500 quilos de carne sem procedência, incluindo linguiça, bifes, frango e charque. O proprietário afirmou que aguardava o recolhimento dos produtos pela fábrica, mas ninguém os buscou. Toda a mercadoria foi encaminhada à Vigilância Sanitária, e o estabelecimento será multado.

A DECON continuará fiscalizando outros pontos citados nos documentos da investigação.