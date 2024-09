Conflitos Agrários: Governador Riedel Busca Soluções em Brasília

O Governador Eduardo Riedel abordou, em Brasília, os conflitos agrários em MS, que envolvem reivindicações de terras por comunidades indígenas e proprietários atuais. Em uma audiência com o ministro do STF, Gilmar Mendes, Riedel destacou a urgência de soluções concretas, enfatizando que a situação é prejudicial a todos os envolvidos, incluindo o Estado e as comunidades.

Acompanhado pelo secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, e pela procuradora-geral Ana Ali, Riedel expressou sua preocupação com os impactos dos conflitos. “Ninguém ganha com isso. É uma situação extremamente ruim para todos”. Ele sublinhou a importância de um diálogo eficaz para resolver as disputas.

Riedel compartilhou detalhes de sua conversa com o presidente Lula, que demonstrou interesse em encontrar soluções para os conflitos fundiários, ressaltando a necessidade de respeitar tanto o direito à propriedade quanto a demarcação de terras indígenas. “Vamos buscar a solução através da indenização dos proprietários onde for aplicável”, concluiu o governador.