Comissão presidida pelo deputado Pedrossian Neto se reúne com TJ e mães atípicas na 5ª

Na próxima quinta-feira (13), o deputado Pedrossian Neto promove mais uma reunião da Comissão de Acompanhamento das Demandas do Movimento de Mães Atípicas de Campo Grande, a partir das 14h na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul).

O encontro será com o presidente do Núcleo de Apoio Técnico do TJ/MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), desembargador Nélio Stábile, além das mães e demais deputados membros do colegiado.

A ideia, desde o primeiro encontro, é entender e buscar soluções aos pedidos das mãe que têm crianças atípicas, com demanda por tratamentos e alimentação especial devido às condições de saúde, como autismo, espinha bífida, entre outras.

No caso da reunião de amanhã, o objetivo é entender como o Núcleo de Judicialização atua com as ações judiciais nas quais as mães solicitam medicamentos e insumos, quando o município deixa de ofertar. Além disso, a comissão quer saber sobre outros caminhos dentro do TJ para solução das demandas das mães.

Pedrossian Neto, durante a primeira reunião realizada no dia 11 de fevereiro, reforçou que é fundamental o esforço coletivo para entender a natureza do problema e resolver, além de compreender como a Assembleia Legislativa de MS pode ser propositiva para encontrar soluções.

“Por exemplo, podemos trazer o governo do Estado para essa discussão e buscarmos essa interlocução com o Ministério Público, Defensoria Pública e também com a prefeitura de Campo Grande para que nós encontremos uma saída. Porque muitas vezes as pessoas falam que isso é problema circunscrito apenas à Capital, mas na nossa avaliação não existe mãe e cidadã de Campo Grande, existe mãe e cidadã do Mato Grosso do Sul”, afirmou o deputado.