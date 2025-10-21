Colisão na BR-163 termina em tragédia com um morto e um ferido grave

Na manhã desta terça-feira (21), um grave acidente envolvendo duas carretas, uma picape e um carro causou a morte de uma pessoa e deixou outra em estado grave na BR-163, nas proximidades do município de Juti, a cerca de 302 quilômetros de Campo Grande. O engavetamento ocorreu por volta das 9h, no km-164 da rodovia.

A concessionária Motiva Pantanal, responsável pela administração da via, foi acionada imediatamente e prestou socorro às vítimas. Uma pessoa morreu no local, e outra foi encaminhada em estado grave para atendimento médico. Duas outras pessoas saíram ilesas do acidente.

A pista precisou ser totalmente interditada para o trabalho das equipes de resgate e controle de tráfego, o que resultou em um congestionamento que já atinge 8 quilômetros. Equipes da Motiva Pantanal continuam no local realizando os procedimentos de sinalização e orientação aos motoristas.

A Polícia Rodoviária Federal também acompanha a ocorrência. A perícia foi acionada para investigar as causas do acidente. Até o momento, a identidade da vítima fatal não foi divulgada. Motoristas devem evitar a região e buscar rotas alternativas.