Cigarreiros são presos na MS-164

Veículos transportavam cigarros e celulares do Paraguai

Contrabandistas são presos na MS-164, na região do Copo Sujo, transportando cerca de 4 mil pacotes de cigarros e aparelhos celulares provenientes do Paraguai. O comboio estava em quatro veículos, além dos mil pacotes de cigarros. Os sonegadores desobedeceram à ordem de parada dos policiais e empreenderam fuga em alta velocidade.

Após acompanhamento tático, os veículos, dois Ford Ka, um GM Astra e um Fiat Uno, foram encontrados abandonados em uma estrada vicinal próxima ao Rio Santa Maria, enquanto os infratores escaparam pela vegetação. A mercadoria e os veículos, avaliados em aproximadamente R$ 365 mil, foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.

A operação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Sejusp e o MJSP. O DOF reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 0800 647-6300, com sigilo absoluto.