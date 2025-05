“Choquito” morre em confronto com a polícia no Residencial Oiti

Welbert Araujo Maciel vulgo “Choquito”, foi morto em confronto com policiais do GARRAS na manhã desta quarta-feira (14), no Residencial Oiti, região leste de Campo Grande. A ação fazia parte de uma operação conjunta com a DENAR. Foragido da Justiça de Minas Gerais, “Choquito” era procurado pelo assassinato do policial civil Rogério Gonçalves (42) ocorrido na cidade de Nova Ponte. Ele chegou a ser preso após o crime, mas fugiu pouco tempo depois.

Durante a operação desta manhã, a polícia derrubou o portão da residência onde o suspeito estava. Houve troca de tiros, e Choquito acabou morto no local. Maciel possuía uma extensa ficha criminal, incluindo passagens por tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma, falsa identidade, latrocínio e fuga da prisão. Ele já havia sido preso em Campo Grande em 2009, usando nome falso.

A polícia segue investigando a possível ligação de Choquito com outras organizações criminosas.