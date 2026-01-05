Cassems fecha o ano com mais de 9 milhões atendimentos em todo estado

Com um crescimento de 4,5% no volume assistencial em relação a 2024, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso Sul (Cassems) ultrapassa a marca de 9,1 milhões de procedimentos realizados em todo o estado.

Mesmo diante da pressão crescente sobre a saúde suplementar brasileira, impulsionada pela alta dos custos, novas tecnologias e o envelhecimento populacional, a Cassems já superou toda a produtividade de 2024. Este resultado evidencia uma rede mais ativa, acessível e resolutiva, que opera sob medidas rigorosas de recuperação financeira e sustentabilidade.

Na prática, isso garante que o crescimento do volume de atendimentos seja acompanhado por uma gestão eficiente, transparente e responsável com os recursos. Um detalhe fundamental que reforça a transparência desta gestão é o fato de os dados de 2025 serem parciais, contabilizados apenas até o dia 22 de dezembro; ou seja: a marca histórica de 9 milhões de atendimentos foi atingida antes mesmo do fechamento oficial do ano.



Segundo o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, as ações implementadas seguem critérios técnicos claros e têm como objetivo fortalecer a instituição sem comprometer o atendimento aos beneficiários. “O foco é garantir a continuidade do plano, combatendo desperdícios e fraudes, mas sempre preservando a qualidade do cuidado”, afirma. “É um trabalho construído com responsabilidade e compromisso com os servidores públicos.”



Evolução e Transparência: o que os números representam?

Para a Cassems, transparência é traduzir dados técnicos em informações claras para o beneficiário. Veja a distribuição dos números de atendimento 2025:

• Exames: é um dos indicadores que puxam o crescimento nos atendimentos, representa a base do diagnóstico preventivo e curativo. Esse grupo é formado por exames laboratoriais, anátomos, imagem, procedimentos endoscópicos, biópsias e outros exames de todas as especialidades.

• Terapias: um dos maiores crescimentos da rede (+12,3%). Reflete o investimento em tratamentos contínuos, com destaque para o atendimento ao TEA (Transtorno do Espectro Autista), em que é necessário um ciclo de cuidado multiprofissional.

• Internações e Alta Complexidade: crescimento de 11,9%, mostrando que o plano tem suportado casos cada vez mais complexos e graves dentro de sua própria estrutura.

• Consultas Eletivas e Pronto-Atendimento: juntas somam mais de 1 milhão de atendimentos, na prática é a garantia de acesso tanto para consultas agendadas quanto para casos de urgência, agora reforçados pela Tele Saúde Cassems.

Sustentabilidade e Eficiência Operacional

Sustentabilidade significa assegurar que os recursos arrecadados sejam suficientes para custear atendimentos cada vez mais complexos. Segundo o presidente da Cassems, as ações seguem critérios técnicos para fortalecer a instituição sem comprometer o cuidado. “O foco é garantir a continuidade do plano, combatendo desperdícios e fraudes, mas sempre preservando a qualidade”, afirma.

Um exemplo prático dessa eficiência é a centralização dos exames laboratoriais pelo Lab Cassems, em parceria com a Biomega. Implementada em 2025, a iniciativa gera uma economia anual projetada de R$ 7,5 milhões, permitindo que esses recursos sejam reinvestidos em áreas de alta complexidade.

Expansão da Rede e Alta Complexidade

A interiorização e o fortalecimento da rede própria são pilares estratégicos. Os hospitais de Campo Grande e Dourados, com 170 leitos cada, realizam mais de mil cirurgias mensais.

• Referência em Transplantes: o Hospital Cassems de Campo Grande consolidou-se como o único do Estado autorizado para transplante de medula óssea, com 13 procedimentos realizados.

• Inovação: a cirurgia cardíaca pediátrica (com mais de 24 cirurgias) e a cirurgia robótica (com mais de 120 procedimentos via Robô Da Vinci) ampliam o acesso a tecnologias de ponta sem que o beneficiário precise sair do estado.



Cuidado Humanizado e Futuro

O compromisso com o beneficiário se estende ao Espaço Somos Cassems – TEA, com mais de 47 mil atendimentos especializados, e à Tele Saúde Cassems, que registrou 3 mil atendimentos em apenas seis meses.

Os indicadores de 2025 confirmam o acerto da estratégia: 90,92% de satisfação com os hospitais e uma nota de 0,9095 no IDSS (Índice de Desempenho da Saúde Suplementar). Para 2026, o planejamento inclui a telecirurgia robótica e a nova UTI Neonatal no Hospital Cassems de Corumbá, ampliando ainda mais a capacidade assistencial da rede. “Trabalhamos com responsabilidade e compromisso com a verdade, sempre com foco em garantir saúde e qualidade de vida para os servidores públicos”, finaliza Ayache.