Casal vive 20 anos de casamento em silêncio no Japão

Na cidade de Nara, no Japão, um casal surpreendeu ao manter um casamento em que o marido não falou com a esposa por 20 anos. Katayama Yumi e Otou viveram em um relacionamento marcado pelo silêncio do marido, que não pronunciava nenhuma palavra para ela durante todo esse tempo. Segundo relatos, a origem desse comportamento está ligada ao nascimento dos filhos do casal. Otou revelou em um programa local que se sentiu excluído quando Yumi passou a dedicar-se integralmente aos cuidados das crianças. “Quando as crianças vieram ao mundo, minha mulher ficou muito envolvida e ocupada com elas. Fiquei meio ciumento. Estava mau-humorado. Agora não tem volta mais”, confessou.

Apesar do silêncio com a esposa, Otou conversava normalmente com os filhos, segundo eles mesmos. A situação só mudou quando um programa de televisão organizou um encontro especial no parque onde o casal se conheceu. Após um momento de silêncio constrangedor, Otou quebrou o gelo com palavras de reconhecimento e gratidão. “Parece que faz um tempo que nos falamos. Você era tão preocupada com as crianças. Yumi, até agora, você passou por muitas dificuldades. Sou grato por tudo o que você fez”, disse emocionado.

O casal decidiu, então, renovar os votos de uma convivência mais aberta e cheia de diálogo, buscando superar os anos de silêncio que quase destruíram a relação.