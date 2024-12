Casa Rosa realiza retorno de pacientes da Ação de Saúde do Homem e reforça compromisso com a prevenção

Neste sábado (7), a Casa Rosa, situada na Rua Apetubas, 181, no bairro Tijuca II, realizou o retorno dos pacientes atendidos na primeira Ação de Saúde do Homem, ocorrida no dia 23 de novembro.

O evento foi promovido pelo vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha, com o objetivo de acompanhar os resultados dos mais de 200 atendimentos realizados na ocasião, voltados para a prevenção do câncer de próstata.

Durante a avaliação, foi identificado que apenas 4 pacientes apresentaram alterações nos resultados do PSA (antígeno prostático específico). Esses pacientes darão sequência aos exames complementares e terão acompanhamento médico contínuo até a completa recuperação. Os demais, com resultados normais, foram orientados a retornar apenas em 2025 para novos exames de rotina, reforçando a importância do acompanhamento preventivo.

Casa Rosa: referência em saúde preventiva A Casa Rosa, liderada por Dr. Victor Rocha, tem se consolidado como referência na saúde pública de Campo Grande. Desde sua fundação, já realizou mais de 8 mil atendimentos e diagnosticou 165 casos de câncer de mama pelo SUS, além de zerar filas de consultas e exames essenciais. Recentemente, a Casa Rosa ampliou suas ações, incluindo campanhas voltadas à saúde masculina, com resultados extremamente positivos.

Projetos futuros: Casa Azul e ampliação do atendimento O sucesso das iniciativas da Casa Rosa inspira novos projetos, como a futura Casa Azul, que será voltada à saúde do homem. E futuramente também serão oferecidos atendimentos para as crianças, adolescentes e idosos.

“Nosso trabalho é salvar vidas. Através da prevenção, garantimos um atendimento humanizado e de qualidade para quem mais precisa”, destacou Dr. Victor Rocha.

O vereador reforçou a importância do cuidado contínuo: “A Ação de Saúde do Homem não termina com o exame; o acompanhamento é essencial para assegurar que cada paciente receba o tratamento necessário. Esse é o nosso compromisso com a saúde pública.”

A Casa Rosa segue como modelo de acolhimento e eficiência, com ações que impactam diretamente a qualidade de vida da população.