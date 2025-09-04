Casa Rosa leva atendimento aos bairros e se destaca na prevenção ao câncer de mama

A Casa Rosa vem se consolidando como referência em saúde preventiva em Campo Grande. Por meio de mutirões realizados na sede e em ações itinerantes, a instituição tem ampliado o acesso da população a consultas, exames e orientações sobre o câncer de mama. Destaque para os mutirões “Todos em Ação”, realizados mensalmente em parceria com a Prefeitura, que já garantiram o diagnóstico precoce de quatro casos da doença.

Além dos eventos públicos, a Casa Rosa também marca presença em comunidades, igrejas, empresas e unidades de saúde, reforçando sua missão de levar atendimento gratuito e acolhedor a quem mais precisa. Em 2025, a agenda inclui visitas a diversas UBSs e USFs, como nas regiões do Cel Antonino, Serradinho e Tarumã.

O trabalho da Casa Rosa tem sido reconhecido por autoridades e pela população. O mastologista Dr. Victor Rocha, voluntário desde a fundação, já realizou mais de 10 mil atendimentos e destaca: “Cada diagnóstico precoce é uma vida salva”. A instituição segue comprometida com a saúde pública e com a humanização do atendimento no SUS.