quinta-feira, 4/09/2025

Casa Rosa leva atendimento aos bairros e se destaca na prevenção ao câncer de mama

Com ações itinerantes e parcerias com a Prefeitura, a Casa Rosa fortalece o combate ao câncer de mama, oferecendo atendimento gratuito e humanizado nas comunidades.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

A Casa Rosa vem se consolidando como referência em saúde preventiva em Campo Grande. Por meio de mutirões realizados na sede e em ações itinerantes, a instituição tem ampliado o acesso da população a consultas, exames e orientações sobre o câncer de mama. Destaque para os mutirões “Todos em Ação”, realizados mensalmente em parceria com a Prefeitura, que já garantiram o diagnóstico precoce de quatro casos da doença.

Além dos eventos públicos, a Casa Rosa também marca presença em comunidades, igrejas, empresas e unidades de saúde, reforçando sua missão de levar atendimento gratuito e acolhedor a quem mais precisa. Em 2025, a agenda inclui visitas a diversas UBSs e USFs, como nas regiões do Cel Antonino, Serradinho e Tarumã.

O trabalho da Casa Rosa tem sido reconhecido por autoridades e pela população. O mastologista Dr. Victor Rocha, voluntário desde a fundação, já realizou mais de 10 mil atendimentos e destaca: “Cada diagnóstico precoce é uma vida salva”. A instituição segue comprometida com a saúde pública e com a humanização do atendimento no SUS.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Bodoquena protocola projeto de R$ 10 milhões para obras de infraestrutura

ANELISE PEREIRA - 0
A prefeita de Bodoquena, Girleide Rovari, esteve nesta quinta-feira (28) na Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), em...
Leia mais

Agência digital do shopping norte sul terá novo horário de atendimento a partir de 5 de setembro

ANELISE PEREIRA - 0
A partir desta sexta-feira, 5 de setembro, a Agência Digital do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), localizada nas dependências...
Leia mais

Projeto de Jamilson Name se torna lei e amplia direitos de pessoas com deficiência auditiva

Milton - 0
Foi publicada nesta quinta-feira (28), no Diário Oficial do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Lei nº 6.466, de autoria do...
Leia mais

“Camaleoa” é presa pela Polícia em operação contra crime organizado

Milton - 0
Na última sexta-feira (29), o DRACCO com o apoio da Polícia Militar, prendeu uma foragida da Justiça do Estado de São Paulo há 18...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia