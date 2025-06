Carne halal ganha espaço no mercado brasileiro

A carne halal, produzida de acordo com os preceitos da lei islâmica, tem conquistado cada vez mais espaço no mercado brasileiro. O termo “halal” significa “permitido” em árabe e se refere a alimentos que seguem regras rígidas de higiene, bem-estar animal e ausência de substâncias proibidas, como carne de porco e álcool.

O processo inclui desde a escolha dos ingredientes até o abate, que deve ser feito com uma faca afiada, respeitando o sofrimento mínimo do animal. Além da invocação do nome de Deus durante o procedimento. Esses cuidados não só atendem a exigências religiosas, mas também elevam os padrões de qualidade.

No Brasil, a demanda por carne halal não vem apenas da população muçulmana, mas também de consumidores que associam o selo halal à procedência ética e maior rigor sanitário. O mercado interno tem se diversificado, com redes de supermercados e restaurantes oferecendo opções halal.

Além disso, o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de carne halal, principalmente de frango, com mercados importantes como os países do Oriente Médio e do Sudeste Asiático. A certificação halal tornou-se um diferencial competitivo, impulsionando investimentos e abrindo portas para novas parcerias comerciais.

Combinando qualidade, segurança e respeito cultural, a carne halal se consolida como uma tendência no setor alimentício nacional.