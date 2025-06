Carlos Bernardo participa do lançamento de programa de microcrédito rural no MS

Foi lançado na Faculdade Insted o novo programa de microcrédito rural do Governo Federal, voltado ao fortalecimento da agricultura familiar e ao incentivo à produção dos pequenos agricultores em Mato Grosso do Sul.

O empresário Carlos Bernardo prestigiou o evento, que foi coordenado pela Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), em parceria com órgãos como o Incra, Agraer, Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e lideranças políticas do Estado.

Inclusão Produtiva

O programa tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito para pequenos produtores, assentados e famílias da agricultura familiar, permitindo investimentos em custeio agrícola, aquisição de insumos, infraestrutura, equipamentos e expansão da produção rural de base sustentável.

Em sua fala, Regina Barros, da Sudeco, destacou que o microcrédito é uma ferramenta de transformação social.

“Nosso foco é permitir que o pequeno produtor, que tem dificuldades de acesso ao sistema bancário tradicional, possa investir, crescer e melhorar sua renda com dignidade.”

O deputado Vander Loubet reforçou que o programa representa um novo momento para a agricultura familiar sul-mato-grossense.

“É com crédito, assistência técnica e apoio concreto que vamos transformar o campo em um espaço de oportunidade e desenvolvimento.”

Carlos Bernardo parabenizou a iniciativa e enfatizou sua importância para as regiões de fronteira e assentamentos.

“A interiorização do crédito é fundamental para a inclusão produtiva. Com programas como este, damos um passo importante para gerar renda e desenvolvimento nas comunidades mais distantes”, afirmou.

Ele destacou ainda que o lançamento marca o início de uma nova etapa de investimentos e apoio direto aos trabalhadores do campo, com impacto direto na economia local, na segurança alimentar e na redução das desigualdades rurais.

Autoridades Presentes

Participaram da cerimônia de lançamento o deputado federal Vander Loubet, o superintendente do Incra Paulo Roberto da Silva, o presidente da Agraer/MS Washington Williman, o diretor executivo da Agraer/MS Betão, a superintendente da Sudeco Regina Barros, a superintendente do MDA Marina Viana, o vereador da capital Land Mark, o representante do deputado estadual Zeca do PT, Hélio, e o empresário Carlos Bernardo, atuante nas áreas de educação e desenvolvimento regional.