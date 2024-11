Caravina homenageia profissionais da Segurança Pública com Medalha Adib Massad

Homens e mulheres que escolhem vestir o uniforme e usar o distintivo, dia após dia, a serviço da cidadania. Um dos deveres mais solenes de uma sociedade é honrar aqueles que se sacrificam em serviço aos outros. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), na noite desta terça-feira (19), realizou uma solenidade para agraciar profissionais da Segurança Pública com a Medalha Coronel PM Adib Massad.

O deputado estadual Pedro Caravina (PSDB), que na ocasião foi representado pelo chefe de Gabinete, Adilson Selvano, entregou a homenagem para o 2º Sargento PM Antônio João Garcia da Rosa, militar com mais de 30 anos de serviços, e que atuou no Departamento de Operações de Fronteiras e na Força Nacional e para o 1º TEN QOAPM Jason de Sales Araujo – Chefe da Agência Local de Inteligência do Batalhão de Policia Militar de Choque.

A honraria leva o nome de Coronel Adib Massad, uma importante personalidade da área, que ganhou notoriedade pela atuação contra o crime organizado, na fronteira de Mato Grosso do Sul. Ele iniciou a carreira policial em 1953, quando ingressou na Polícia Militar de Mato Grosso. Três anos depois, tornou-se delegado em Cáceres. Também atuou em Poxoréu, Rondonópolis, Dom Aquino, Jardim, Paranaíba e Porto Murtinho.

Adib esteve no comando do antigo Grupo de Operações de Fronteira (GOF), hoje Departamento de Operações de Fronteira (DOF), em Dourados, na década de 1990. Nesse período, ganhou notoriedade por sua atuação no combate ao crime organizado. Coronel Adib faleceu no dia 3 de março de 2021, aos 91 anos.

A honraria foi instituída pelo Poder Legislativo por meio da Resolução 31 de 2017, de autoria do deputado estadual Coronel David (PL), presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública e Defesa Social da Casa de Leis.