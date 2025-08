Campeonato de futebol society do Sinpol/MS tem início previsto para agosto

A Coordenação de Esportes do Sinpol/MS anuncia que o Campeonato de Futebol Society da instituição está previsto para começar no dia 23 DE AGOSTO DE 2025 (sábado), com o primeiro jogo marcado para às 16h.

A competição, já tradicional entre os filiados, tem como objetivo promover a integração, o bem-estar e o espírito esportivo entre os servidores da Polícia Civil. Para isso, a coordenação solicita que as unidades e grupos interessados já iniciem os preparativos e a formação de suas equipes.

O regulamento oficial, as regras de inscrição e demais orientações serão divulgados em breve. No entanto, a data limite para inscrição das equipes é até o dia 21 de agosto de 2025. Já o Congresso Técnico, no qual serão discutidos o regulamento, a forma de chaveamento e demais dúvidas, está previsto para ocorrer no dia 19 de agosto de 2025.

A Coordenação de Esportes reforça o convite à participação de todos os filiados e se coloca à disposição para esclarecimentos por meio dos canais oficiais do sindicato. Mais informações pelo telefone: 67 99292-4040 (Pereira).