quarta-feira, 8/10/2025

Caminhoneiro embriagado tomba carreta na BR-262

Embriaguez ao volante segue sendo um risco nas rodovias brasileiras

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/Conexão Sudoeste

Um grave incidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (8) na BR-262, próximo à entrada do distrito de Taunay, em Aquidauana. Uma carreta tombou após o motorista, supostamente embriagado, perder o controle do veículo enquanto trafegava em zigue-zague pela pista.

Vídeo gravado por outro motorista mostra o exato momento do tombamento. É possível ver que a carreta estava em alta velocidade antes de sair da pista e tombar devido ao peso da carga. Por pouco, o acidente não envolveu outro caminhão, que conseguiu desviar a tempo e evitar uma tragédia. A PRF foi acionada e confirmou que o motorista não sofreu ferimentos aparentes, mas foi detido por suspeita de embriaguez ao volante. O Corpo de Bombeiros também esteve no local para prestar apoio e realizar a limpeza da pista.

O caso levanta mais uma vez o alerta sobre os riscos da combinação entre álcool e direção, especialmente quando se trata de veículos de grande porte como carretas.

