sexta-feira, 3/10/2025

Câmara aprova urgência para criminalizar falsificação de bebidas

Metanol em bebidas adulteradas já causou mortes; punições mais severas são discutidas

Milton
Milton
Foto: Ilustrativa

Nesta quinta-feira (2), a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto que torna crime hediondo a adulteração de alimentos ou bebidas com ingredientes que possam causar risco à vida ou grave ameaça à saúde. Com isso, a proposta poderá ser votada diretamente no plenário, acelerando sua tramitação.

A decisão vem após casos graves de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas, que já causaram 43 registros em todo o país, incluindo seis mortes em São Paulo. A medida visa aumentar a punição e dificultar a progressão penal para os responsáveis.

O crime hediondo é inafiançável e impede o benefício de indulto ou anistia, podendo levar a penas de até 30 anos. A intoxicação por metanol, uma emergência médica, pode causar cegueira e até a morte, exigindo atendimento rápido.

Especialistas alertam para os sintomas: visão turva, náuseas, vômitos e dores abdominais. Quem apresentar esses sinais deve procurar imediatamente um serviço de saúde e denunciar o consumo de bebidas suspeitas.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

