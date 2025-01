Cabeça humana é encontrada em estação de tratamento de esgoto do DF

Uma cabeça humana foi encontrada na central de tratamento de esgoto da Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb) localizado na L4 Sul, próximo à Vila Telebrasília, no início da tarde desta terça-feira (14/1). A 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) investiga o caso, mas circunstâncias do caso ainda são desconhecidas.

Um funcionário terceirizado fazia a limpeza do local no momento em que encontrou a cabeça. Ele isolou o cadáver e comunicou o supervisor de segurança da central de tratamento.

O supervisor registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil do DF (PCDF) narrando o fato. De acordo com o homem, aquela central recebe resíduos de esgoto das regiões administrativas do Guará, Núcleo Bandeirante e parte do Riacho Fundo. Presume-se, então, que a cabeça humana tenha sido descartada na rede de esgoto de uma destas regiões.

O funcionário disse, ainda, que os poços de visita que possuem tamanho suficiente para receber uma cabeça humana ficam até 20 quilômetros distantes da estação de tratamento onde a parte do corpo foi encontrada.

Funcionários limpam a central de tratamento três vezes ao dia e, antes de a cabeça ser encontrada, já havia sido feita uma higienização, por volta das 7h. A reportagem procurou a Caesb para comentar o caso e aguarda retorno. O espaço está aberto.



fonte: topmidianews