Briga no Trabalho: Mulher é ameaçada por colega

Uma mulher de 25 anos procurou a Polícia Militar na tarde de quinta-feira (18) em Sidrolândia, após relatar ter sido agredida e ameaçada por um colega de trabalho. Segundo o boletim de ocorrência, o conflito ocorreu em um estabelecimento comercial da região central, onde ambos trabalham.

De acordo com a vítima, as discussões começaram há três dias e evoluíram para agressões físicas mútuas, gerando hematomas. No dia do incidente, o colega teria ameaçado dizendo que “seria pior”, o que motivou o pedido de ajuda.

A guarnição da PM constatou os ânimos exaltados e encaminhou os envolvidos à Delegacia de Polícia Civil. Na delegacia, a mulher afirmou não ter endereço fixo na cidade e ser natural de Manaus (AM). Ambos foram orientados sobre prazos legais para eventual representação criminal.