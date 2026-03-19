quinta-feira, 19/03/2026

Briga no Mineiro leva 25 atletas ao TJD

Atlético-MG e Cruzeiro respondem por tumulto em final

Milton
Publicado por Milton
Foto: Gilson Lobo/AGIF

Julgamento dos envolvidos ocorrerá na próxima terça-feira

Massagista do Galo também é intimado; julgamento será na próxima terça-feira. O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais denunciou 25 atletas de Cruzeiro e Atlético-MG após a briga generalizada na final do Campeonato Mineiro, incluindo 13 jogadores do Cruzeiro, 12 do Atlético e um massagista. As denúncias envolvem participação em rixa (art. 257) e agressão física (art. 254-A), com possibilidade de suspensão de 4 a 12 jogos.

Os clubes foram denunciados por conduta antidesportiva, com multas de até R$ 20 mil. Dois jogadores não citados na súmula, Vitor Hugo e Lucas Romero, também foram intimados. Lyanco responde ainda por cuspir em segurança do Cruzeiro (art. 254-B). O julgamento está marcado para a próxima terça-feira.

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