Brasil vence Angola e confirma vaga nas quartas do Mundial Feminino

Das cinco partidas disputadas até agora no Mundial Feminino de Handebol, a seleção brasileira venceu todas, mantendo 100% de aproveitamento. Nesta sexta-feira, em Dortmund, na Alemanha, o Brasil superou Angola por 32 a 26 e garantiu vaga nas quartas de final com uma rodada de antecedência.

A partida foi intensa do início ao fim, com o Brasil dominando o placar, mas sem grande margem de sobra. Angola chegou a encostar algumas vezes, mas a equipe brasileira manteve a liderança e fechou o primeiro tempo vencendo por 18 a 15.

No segundo tempo, o domínio brasileiro se consolidou, com eficiência nas finalizações e boa defesa. A vitória garante às comandadas de Cristiano Rocha confiança para enfrentar a Noruega no domingo, às 16h30, em busca do bicampeonato mundial.