sexta-feira, 5/12/2025

Brasil vence Angola e confirma vaga nas quartas do Mundial Feminino

Milton
Publicado por Milton
Foto: Alex Gottschalk/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Das cinco partidas disputadas até agora no Mundial Feminino de Handebol, a seleção brasileira venceu todas, mantendo 100% de aproveitamento. Nesta sexta-feira, em Dortmund, na Alemanha, o Brasil superou Angola por 32 a 26 e garantiu vaga nas quartas de final com uma rodada de antecedência.

A partida foi intensa do início ao fim, com o Brasil dominando o placar, mas sem grande margem de sobra. Angola chegou a encostar algumas vezes, mas a equipe brasileira manteve a liderança e fechou o primeiro tempo vencendo por 18 a 15.

No segundo tempo, o domínio brasileiro se consolidou, com eficiência nas finalizações e boa defesa. A vitória garante às comandadas de Cristiano Rocha confiança para enfrentar a Noruega no domingo, às 16h30, em busca do bicampeonato mundial.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

TRÊS LAGOAS: Prefeito participa da cerimônia de juramento à Bandeira Nacional e dispensa militar

ANELISE PEREIRA - 0
Na manhã de quinta-feira, 04 de dezembro, aconteceu a cerimônia de juramento à Bandeira Nacional e entrega de certificados de dispensa de incorporação aos...
Leia mais

Show de talentos e emoção no Podcast Na Boca do Povo

Josimar Palácio - 0
O Podcast Na Boca do Povo trouxe, na terça-feira (02), mais uma noite especial ao público sul-mato-grossense. No penúltimo programa do ano, o estúdio...
Leia mais

Ibama apreende madeira nobre e barbatanas de tubarão em Guarulhos

Milton - 0
Entre 19 e 28 de novembro, o Ibama realizou a Operação Hermes COP no Aeroporto Internacional de São Paulo, com foco no controle de...
Leia mais

Natal nos Bairros: projeto constrói memórias e emociona moradores da Moreninha III

ANELISE PEREIRA - 0
A magia do Natal tomou conta da Moreninha III e iluminou a Região Urbana do Bandeira nesta terça-feira (2), com mais uma edição do...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia