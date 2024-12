Brasil agiliza exportação de peixe para os EUA

O Brasil iniciou um novo processo de exportação de peixe para os Estados Unidos, com o primeiro embarque realizado no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na última quinta-feira (5). A carga de 34 toneladas de filé de tilápia foi enviada sem a exigência do Certificado Sanitário Internacional (CSI), um procedimento que estava em vigor desde 2012.

Essa desburocratização, anunciada em outubro, visa reduzir de 48 para 36 horas o tempo entre a retirada do peixe da água e sua chegada às prateleiras dos varejistas norte-americanos. O novo sistema já demonstrou melhorias logísticas e redução de custos, o que pode aumentar as vendas e valorizar o produto brasileiro no mercado internacional.

A medida é apoiada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que garantiu que o processo segue rígidos controles sanitários. O Brasil é o segundo maior exportador de pescados para os EUA, com a tilápia como principal produto.