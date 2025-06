BODOQUENA: Carreta da justiça leva cidadania e acesso à justiça para a população.

Nos dias 12 e 13 de junho, Bodoquena recebeu mais uma edição da Carreta da Justiça, iniciativa do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul que leva serviços jurídicos essenciais diretamente às comunidades do interior do estado. Estacionada em frente à Secretaria Municipal de Assistência Social, a estrutura ofereceu uma série de atendimentos gratuitos que facilitaram o acesso da população aos seus direitos.

Durante os dois dias de ação, foram realizados 137 atendimentos gerais, entre agendamentos, orientações jurídicas, consultas e informações via WhatsApp. A presença da Defensoria Pública também foi essencial, com 57 atendimentos realizados pelas defensoras públicas Dra. Maria Clara de Moraes Porfírio e Dra. Sara Cursino Martins de Oliveira. O atendimento judicial foi conduzido pelo juiz de Direito Dr. Silvio César do Prado.

Além dos atendimentos, a Carreta da Justiça promoveu a abertura de 32 ações judiciais, abrangendo diferentes demandas, como:

25 pedidos de Reconhecimento de União Estável com conversão em casamento;

4 divórcios consensuais;

2 reconhecimentos de paternidade socioafetiva;

1 pedido de alimentos.

Ao todo, 194 pessoas passaram pela Carreta da Justiça, evidenciando a importância do projeto na promoção do acesso à Justiça em locais com estrutura judiciária reduzida.

A ação foi viabilizada em parceria com a Prefeitura de Bodoquena, que cedeu o espaço e ofereceu apoio logístico para o atendimento da população. Mais do que prestar serviços, a Carreta da Justiça reafirma o compromisso com a cidadania, levando dignidade e amparo jurídico a quem mais precisa.