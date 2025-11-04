quarta-feira, 5/11/2025

“Barbie humana” é encontrada morta em SP

Investigação policial: morte suspeita na Zona Oeste

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

A influenciadora digital Bárbara Jankavski Marquez (31) conhecida como “Barbie humana” e “Boneca Desumana”, foi encontrada morta no domingo (2) em uma casa na Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o corpo apresentava ferimentos no olho e nas costas e estava apenas de calcinha.

Bárbara realizou 27 cirurgias plásticas, investindo mais de R$ 300 mil para se parecer com a boneca que admirava. Com forte presença digital, acumulava mais de 344 mil seguidores no TikTok e 54 mil no Instagram, onde compartilhava sua rotina e procedimentos estéticos.

O caso é investigado como “morte suspeita” pela Polícia Civil, que aguarda exames necroscópicos e toxicológicos. A influencer esteve na residência de um defensor público, onde ambos teriam usado substâncias ilícitas antes de ela ser encontrada sem vida.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

