sexta-feira, 12/12/2025

Bandido é preso ao tentar roubar policial com simulacro em Ponta Porã

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Um bandido de 20 anos tentou roubar um policial da SIG (Seção de Investigação Geral) e foi preso em Ponta Porã, a 295 quilômetros de Campo Grande, na noite de terça-feira (9).

Na ocasião, o policial — que atua como investigador da SIG — percebeu estava sendo seguido por dois homens em uma motocicleta. Logo, eles se aproximaram do veículo do policial e disseram ‘perdeu’, momento em que o passageiro fez menção de estar armado.

Diante da situação, o policial fez uma manobra evasiva, mas os criminosos retornaram em sua direção, ocasião em que ele efetuou dois disparos. A dupla fugiu, mas foi perseguida pelo policial e o passageiro alcançado.

O bandido foi abordado, mas resistiu à ordem do investigador e moradores ajudaram a contê-lo até a chegada de outras equipes policiais. Durante a abordagem, foi observado que o criminoso estava com um simulacro de pistola.

Inicialmente, ele apresentou uma identificação, mas durante checagem no sistema, os policiais constataram um registro paraguaio em nome de outro indivíduo — foragido no Paraguai.

À polícia, o criminoso confessou ter praticado outros quatro roubos em Ponta Porã. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, enquanto o comparsa, que conduzia a motocicleta, está foragido.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Prefeitura apoia PCDs e mulheres vítimas com recomeçar moradia no natal dos sonhos

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), realizou nesta terça-feira (9), durante a programação do...
Leia mais

Gerson Claro recebe desembargadora e reforça pacto “Todos por Elas”

Milton - 0
O presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro, recebeu nesta quinta-feira (11) a desembargadora Jaceguara Dantas Silva, coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica...
Leia mais

NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeito Paleari anuncia pagamento antecipado da 2ª parcela do 13º salário para esta sexta-feira, 12 de dezembro

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul vai efetuar amanhã, sexta-feira (12 de dezembro), o pagamento antecipado da segunda parcela do 13º salário de...
Leia mais

Feriado religioso reúne fiéis em nove cidades de MS em homenagem a Nossa Senhora de Caacupé

ANELISE PEREIRA - 0
O Dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição de Caacupé, padroeira do Paraguai, é celebrado nesta segunda-feira (8) em nove municípios de Mato Grosso do...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia