Bandido é preso ao tentar roubar policial com simulacro em Ponta Porã

Um bandido de 20 anos tentou roubar um policial da SIG (Seção de Investigação Geral) e foi preso em Ponta Porã, a 295 quilômetros de Campo Grande, na noite de terça-feira (9).

Na ocasião, o policial — que atua como investigador da SIG — percebeu estava sendo seguido por dois homens em uma motocicleta. Logo, eles se aproximaram do veículo do policial e disseram ‘perdeu’, momento em que o passageiro fez menção de estar armado.

Diante da situação, o policial fez uma manobra evasiva, mas os criminosos retornaram em sua direção, ocasião em que ele efetuou dois disparos. A dupla fugiu, mas foi perseguida pelo policial e o passageiro alcançado.

O bandido foi abordado, mas resistiu à ordem do investigador e moradores ajudaram a contê-lo até a chegada de outras equipes policiais. Durante a abordagem, foi observado que o criminoso estava com um simulacro de pistola.

Inicialmente, ele apresentou uma identificação, mas durante checagem no sistema, os policiais constataram um registro paraguaio em nome de outro indivíduo — foragido no Paraguai.

À polícia, o criminoso confessou ter praticado outros quatro roubos em Ponta Porã. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, enquanto o comparsa, que conduzia a motocicleta, está foragido.