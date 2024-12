Avião da família do presidente do River Plate cai e deixa pilotos mortos

Na tarde desta quarta-feira (18), uma tragédia aérea abalou a Argentina. Um avião particular pertencente à família de Jorge Pablo Brito, presidente do River Plate, sofreu um grave acidente ao aterrissar no aeroporto de San Fernando, em Buenos Aires. A aeronave, um Challenger 300, saiu da pista e colidiu violentamente contra uma casa, causando a morte instantânea dos dois tripulantes: o piloto Martín Fernández Loza, de 44 anos, e o copiloto Agustín Oforte, de 35.

O voo, que partiu de Punta del Este, estava a caminho de Buenos Aires e, apesar de ter aterrissado, o avião não conseguiu frear a tempo, saindo da pista e provocando uma série de explosões. O impacto causou danos significativos na residência atingida, que, segundo a proprietária, ficou repleta de rachaduras após o choque. O incêndio que se seguiu à colisão afetou ainda outras casas no quarteirão.

A aeronave estava alugada para um terceiro e, apesar de ser de propriedade da família Brito, dona do Banco Macro, o acidente não envolveu diretamente o presidente do River Plate. O incidente gerou consternação e deixou a comunidade em choque, com a causa do acidente ainda sendo investigada pelas autoridades.