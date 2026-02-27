Atenção e cuidado evitam riscos: anel preso mobiliza Bombeiros

Especialistas recomendam buscar atendimento para evitar lesões

Na manhã desta sexta-feira (27), uma adolescente de 15 anos procurou o quartel do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) em Corumbá, acompanhada da mãe, após perceber que um anel colocado na escola no dia anterior havia causado inchaço no dedo. A jovem não conseguiu remover o acessório sozinha e solicitou ajuda profissional.

Os bombeiros utilizaram ferramentas e técnicas próprias para casos desse tipo e conseguiram retirar o anel sem intercorrências, sem necessidade de encaminhamento médico. A adolescente recebeu orientações e foi liberada em seguida. O Corpo de Bombeiros reforça que objetos presos ao corpo podem comprometer a circulação sanguínea e provocar lesões. Tentativas de remoção sem técnica adequada podem agravar a situação.

A orientação é sempre buscar auxílio profissional para garantir segurança. A ocorrência serve de alerta para pais e responsáveis sobre a atenção ao uso de anéis e outros acessórios em crianças e adolescentes.