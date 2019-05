As Dez Mais

Quarta-feira, 08 de maio de 2019.

Primeira:

Hoje é quarta-feira com duas poderosas novenas em nossa Capital. A primeira é de Nossa Senhora Desatadora dos nós, no santuário do Bom Jesus na R. Ângelo Cerenza, no Guanandi, oficiada pelo Pe. Zé Maria. A segunda é a de N. S. do Perpétuo Socorro.

Segunda:

O “estanho” continua comendo na fronteira. Ontem mataram com 20 tiros de 9 milímetros Hugo Orlando Escobar Ayala, de 39 anos, ex-secretário do narcotraficante Jarvis Pavão.

Terceira:

Polícia Civil fazendo hoje um dia de alerta. O Sinpol reclama as promoções que estão atrasadas e ameaça greve caso não seja atendida a reivindicação. As delegacias estão funcionando normalmente.

Quarta:

Alguém precisa pisar no freio e acabar com o mau uso do Autódromo Internacional de Campo Grande nos finais de semana. A falta de fiscalização e policiamento motivam jovens ao exagero. Final da semana passada já morreu um. Até quando essa baderna vai continuar?

Quinta:

Está acontecendo hoje uma greve mundial contra o aplicativo Uber. A paralisação será do meio-dia às duas horas. A briga dos motoristas é pelo aumento da comissão nas corridas. Os aplicativos Urban e 99 estarão funcionando normalmente.

Sexta:

Governador Azambuja em Brasília. Tomou café com o Presidente Bolsonaro. Ele e mais 26 governadores querem dinheiro para equilibrar as finanças estaduais. Azambuja quer a liberação imediata de 160 milhões das perdas com a Lei Kandir.

Sétima:

Comerciantes da 14 entre Antonio Maria Coelho e Mato Grosso estão preocupados com o ritmo lento da obra do Reviva Centro. A empreiteira está enrolando. O trabalho está lento. Poucas pessoas estão trabalhando hoje. O movimento nas lojas caiu 70%.

Oitava:

Com quem manda não se brinca. A compra de filé de lagosta, vinhos premiados e uísque envelhecido para agradar ao fino paladar dos sensíveis estômagos dos ministros do STF, que havia sido embargada, foi liberada. Nada como ser ministro de um País sem problemas.

Nona:

Prefeito de Terenos fez uma “revistinha” no aniversário da cidade e colocou na capa uma obra da ex-prefeita prima do deputado Federal Beto e na contra-capa um totem feito pelo Paixão. Sem obras pra mostrar o prefeito teve que mostrar obra dos seus antecessores.

Décima:

Quem ganhou licença de 7 dias para curtir o “Dia das Mães” foi a coitadinha da perigosa Suzane von Richtofen. Outra que ganhou liberdade foi a madrasta Anna Carolina Jatobá. Este é o País dos “coitadinhos”. Nos Estados Unidos já teriam fritados numa cadeira elétrica ou estariam com prisão perpétua por suas barbaridades.

CHICOTADA DO DIA!

Quem for “ficha suja” não vai poder trabalhar na Prefeitura ou na Câmara. Quem já estiver trabalhando e sujar a ficha terá que ser demitido. A lei da vereadora Dharleng foi sancionada pelo prefeito Marquinhos Trad. Quem está acostumado às pilantragens, a dar “coça’ em mulher e outras fuleragens que se cuide porque a ‘taca’ vai cantar.

Aniversariantes do dia!

A bela Marluce Manvailler Esgaib; D. Dalva Korndorfer; Dr. José Augusto de Souza; Divina Oliveira; nosso querido Armen Chinzarian Jr.; Armandinho Anache, de Aquidauana; Amiga Naiza Matos de Souza; Rebeca Azambuja Ujacow; Minha comadre Jeanete Azevedo Vargas e Eliane Ocampos.

Meus amigos!

Dr. Ricardo Ayache o homem poderoso da Cassems; Empresários Luciano e Beth da Metallu Usinagem; Sr. Rubens o popular Rubão, pai da querida amiga Ver. Dharleng; D. Lia e Seu Ney, funcionários do amigo Rodolfo Holosbach da H2L; Efigênio, da Malibu Drinks.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários