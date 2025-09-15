As Dez Mais

Segunda, 15 de setembro de 2025.

Hoje é Dia do Cliente

Manchetes do Correio do Estado de hoje:

Juiz afirma que ‘empresas driblam a lei para construir perto do parque////Azambuja vai dar as cartas sobre candidaturas no PL////Javalis colocam em risco águas cristalinas de Bonito.

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Quando se ajuda um ingrato ele diz: “Eu não te pedi nada. Foi vc que me procurou”. REGRA: “só ajude quem te pede ajuda, quem aceita ajuda e quem se esforça”. Tem gente que tem que se mover e fazer a parte dela. Ore como se você dependesse totalmente de Deus, mas depois trabalhe como se tudo dependesse só de você”.

Em nome de BDM: o seu dinheiro digital e Boca do Povo: 27 anos imprimindo verdades.

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Mais um final de semana violento com muitas mortes. Em Sidrolândia morreram 3 numa trombada e 4 feridos. Em Campo Grande jovem de 29 anos, motorista de aplicativo, colidiu contra um Polo, caiu dentro do córrego, foi arrastado pela correnteza e morreu.

2ª)

Nova lei de pensão estabelece a ‘pensão sócio-afetiva’ deverá ser paga mesmo se a mãe se relacionar com outra mulher. Não precisa nem se casar. Só de namorar, se tiver foto da no meio da prole já está comprometida. A regra é válida para mulher com mulher e homem com mulher.

3ª)

Erroneamente os radares – já cancelados pela Justiça- continuam lascando a multa na população campo-grandense. Motorista que foi multado, pagou e quiser a grana de volta vai precisar se manifestar. A conta da devolução beira aos 33 milhões.

4ª)

STF vai notificar o Superior Tribunal Militar sobre os réus condenados pela tentativa de ‘golpe’. O STM deverá analisar a perda de patente ou expulsão dos condenados acima de 2 anos. A corte é composta por 15 ministros e analisará caso a caso. Seis dos oito condenados são militares inclusive Bolsonaro.

5ª)

Em Ribas 10 mil devedores de IPTU terão suas contas bancárias bloqueadas por não pagar o tributo. A informação foi dada pela Vara de Execução Fiscal da Fazenda Pública de Campo Grande Dr. Olivar Augusto Coneglian.

6ª)

A 22ª Parada da Cidadania e do Orgulho LGBTQIAPN+, em Campo Grande, adultizou crianças com apresentação no palco de uma mulher com os seios à mostra e um cartaz dizendo “Crianças trans masculinas existem”. Crianças era o que mais tinha. O episódio reacendeu o debate sobre os limites entre cultura, liberdade de expressão e a exposição precoce de menores sob patrocínio da senadora Soraya Tronicke.

7ª)

Vereador professor Riverton convoca todos os campo grandense para participar da audiência pública dia 03/10 às 9 horas para tratar assunto relevante ao centro da cidade: abandono, desemprego e crise e a adoção de medidas.

8ª)

O governador Eduardo Riedel manifestou solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal. Em publicação no X – antigo Twitter- Riedel disse esperar uma “decisão recalibrada” e defendeu que os Três Poderes voltem a se alinhar às prioridades do povo brasileiro.

9ª)

O apresentador Ratinho anunciou apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel nas eleições de 2026. O anúncio foi feito durante evento na Assomasul, em Campo Grande. Ratinho explicou que em 2022 havia apoiado o Contar.

10ª)

Depois do Bolsonaro o STF agora se volta às questões “caseiras” como: desembargadores afastados, roubalheira no INSS, Conselheiros que meteram a mão no dinheiro público. Dizem que a Federal está só esperando sinal verde para agir.

Chicotada do dia

O ‘advogado ostentação’ Nelson Wilians – conhecido lá pras bandas de Baurú – saltou das páginas sociais direto para as policiais ao “cair” na Operação “Sem Desconto’ que apura fraudes no INSS. Ele exibia viagens, festas e uma vida de luxo, mas agora está igualado aos “empresários” que roubavam aposentados do INSS tipo: “Careca do INSS” e Maurício Camisotti que já estão atrás das grades. O com o Ibope nos calcanhares o ‘advogado-celebridade’ caiu do salto e desfiou a meia. Ele e seus companheiros merecem as nossas duplas e triplas chicotadas!

Aniversariantes:

Antônio Cotrim Junior; Jornalista Neiba Ota; Leni Fernandes; Oilson Rizzo; Yassuo Noguchi; Francisca Cosma de Lima Cordeiro; Dra. Jussara Toshie Hokama; Fabiano Batiston; Roberta Moresch; Luiza Miyahira e Raimundo Nonato Teixeira.

Nossos bons e queridos amigos:

Dr. Lídio Ledesma – prefeito de Iguatemi e seu assessor Jor. José Kidão; Jeferson Rodrigo Oliveira da Costa: da Viventeres: assistência Odontológica; José Giroto: da Oxx Morena; Sérgio Henrique: da R R Barros; Celso Gazola: da GS Construtora; Walberto da B&C Construtora e Arlindo Landolfi Filho: prefeito de Terenos.

