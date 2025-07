As Dez Mais

Quarta, 30 de julho de 2025.

Hoje é Dia de Combate ao Tráfico Humano

Manchetes dos diários da Capital:

CORREIO DO ESTADO:

“Missão liderada por senadores de MS anuncia recuo parcial de Trump”

O ESTADO:

“Setores comerciais temem prejuízos com fim da coleta”

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

Rockfeller criou um Império: seus netos viraram drogados. Kennedy dominou a política: seus filhos morreram em escândalos. Getti construiu petróleo: seus herdeiros se autodestruíram. Esses grandes homens investiram no sucesso, e não no caráter. Eis, o resultado.

Em nome de BDM: o seu dinheiro digital e BOCA DO POVO: 27 anos imprimindo verdades, está no “Ar”:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Empreiteiras de encascalhamento e tapa-buracos ameaçam parar e demitir 200 funcionários. Há 90 dias não recebem da prefeitura.

2ª)

Água Clara virou SELO OURO do MEC. Conquistou o 1º lugar no IDEB- 2023: 6,7 no Ensino Fundamental superando a média nacional. A prefeita Gerolina Alves fez da educação sua prioridade: valorizou os professores e transformou a realidade das suas escolas. Parabéns!

3ª)

Estão inventando mais uma ‘picaretagem’ na coleta de lixo na Capital. A Solurb ameaça paralisar a coleta e outras empresas querem entrar no negócio. Isso é um absurdo.

4ª)

Chegou ontem a noite na Base Aérea de Campo Grande ‘dois’ aviões com mais de 150 soldados norte-americanos que estão hospedados no Deville Hotel. Trata-se de treinamento militar: é o que dizem.

5ª)

Enquanto isso, a missão dos senadores de MS anuncia o recuo parcial de Trump no ‘tarifaço’ marcado para começar sexta-feira: isenção na exportação de café, laranja, manga, abacaxi e cacau…

6ª)

Governador Eduardo Riedel está em Ribas do Rio Pardo inaugurando obras da Educação. A cidade se preparou para recebê-lo.

7ª)

Prolongamento da Antônio Maria Coelho, trecho entre Via Park e Mato Grosso, entre hospital da Unimed e OAB completamente às escuras. O povo pede providências urgentes.

8ª)

A ministra Simone Tebet abandonou suas convicções de ‘direita’ e ‘avermelhou’ de vez com o PT. Ainda não sabe se conseguirá ser candidata ao Senado, mas garantiu que “é Lula desde criancinha”. O velho Ramez deve estar se revirando na eternidade.

9ª)

Deputada Federal Carla Zambelli já está no xilindró na Itália. Ela havia fugido do Brasil para não cumprir 10 anos de cadeia por ter invadido o sistema do CNJ. Foi ‘dedada’ por um deputado italiano e vão pedir sua extradição para o Brasil.

10ª)

A megasena acumulou novamente. Dezenas sorteadas: 5, 21, 24, 25, 29 e 49. Prêmio acumulado 71 milhões. Aposta simples: R$ 6 reais.

Chicotadas do dia!

É vergonhoso ver uma Secretaria de Educação apinhada de sabichões como a nossa, um secretário que vive no mundo da Lua – perdido por não saber por onde começa- perder na qualidade de ensino para uma cidade do interior que recebeu SELO OURO do MEC como 1ª do estado pela qualidade de ensino. Esse nosso pessoal merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Valdir Junior: ex-prefeito de Nioaque; Edson Soares; Giovana Zulim; Dr. Fernando Augusto Tibau; Priscila Harumi Higa; Ursulino Jara; Gerson Colim; Ninfa Estela Gregor Chaparro; Dra. Maria de Lourdes Cunha Aquilar; Dr. Randolfo Braga; Eufrasina Alves Corrêa e Dr. Nelson Passaia.

Nossos bons e queridos amigos:

Sérgio Luiz Gonçalves: secretário-adjunto de Educação do Estado; Pedro Raimundo do Daiane; Iva Carpes: do Sindarq-MS; Bruno Alves: do Sindetran-MS; Enfermeira Cida do Amaral; ex-vereador Pr. Jeremias Flores; Rejane Monteiro: Agems; Andréia Nunes Zanelato: da Casa da Esteticista e Priscila Pessatti: da Z-3 Publicidade

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.