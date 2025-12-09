ARTIGO: As grandes conquistas dos sindicatos

Ao longo da história brasileira, os sindicatos têm sido a espinha dorsal das conquistas trabalhistas que garantem dignidade e direitos aos trabalhadores. Cada benefício que hoje consideramos essencial foi conquistado com muita luta, persistência e união. Em um cenário onde os desafios trabalhistas continuam evoluindo, é fundamental reconhecer o papel central dos sindicatos.

Uma das maiores provas do impacto positivo dos sindicatos está nas conquistas que moldaram o mercado de trabalho brasileiro. O décimo terceiro salário, por exemplo, foi uma reivindicação que levou décadas até se tornar lei, enfrentando resistências, mas hoje é um direito incontestável que garante um alívio financeiro ao final de cada ano.

O salário mínimo, que começou como uma ideia regional e fragmentada, só se tornou um piso nacional e constitucional graças à pressão dos movimentos sindicais. Da mesma forma, a redução da jornada de trabalho para 44 horas semanais foi uma vitória que trouxe mais qualidade de vida e saúde aos trabalhadores, algo impensável no início do século XX.

Não podemos esquecer do seguro-desemprego, que se tornou um amparo fundamental para trabalhadores em momentos de incerteza, e das férias remuneradas, que garantem um período de descanso digno a cada ano trabalhado. Ambos são exemplos de como a ação sindical se traduz em proteções concretas para o trabalhador.

Os adicionais de insalubridade e periculosidade, conquistados com muita mobilização, asseguram que quem trabalha em condições de risco receba a compensação justa e tenha seus direitos respeitados. E a aposentadoria, que começou com categorias específicas e hoje beneficia todos os trabalhadores, é um símbolo de como o movimento sindical pavimentou o caminho para um futuro mais digno.

Mais do que nunca, é essencial valorizar o papel dos sindicatos na construção de um mercado de trabalho mais justo. Cada uma dessas conquistas mostra que direitos não são concessões, mas resultados de uma luta coletiva. E essa luta continua: apoiar o seu sindicato é garantir que possamos defender e ampliar esses direitos para as gerações futuras.

O Sinpospetro-MS, junto com tantas outras entidades, permanece firme nessa missão. Unidos, somos mais fortes, e é assim que continuaremos escrevendo capítulos de lutas e vitórias na história trabalhista do Brasil.

* Presidente do Sinpospetro-MS