terça-feira, 9/12/2025

Arrascaeta é eleito craque do Brasileirão 2025

Milton
Publicado por Milton
Foto: Adriano Fontes

A CBF realizou na noite desta segunda-feira (8) a cerimônia do Prêmio Brasileirão 2025, celebrando os destaques do futebol nacional. Entre os homens, o meia uruguaio Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, foi eleito o craque da competição, contribuindo com 18 gols e 14 assistências na campanha que garantiu o eneacampeonato ao Rubro-Negro. No feminino, a meia-atacante Gabi Zanotti, do Corinthians, foi a grande estrela, liderando o time rumo ao heptacampeonato da Série A1.

A festa também revelou as seleções do Brasileirão, com predominância de atletas do Flamengo e Cruzeiro no masculino, e do Corinthians e Cruzeiro no feminino. Técnicos e revelações também foram premiados, destacando o trabalho de Rafael Guanaes e Jonas Urias, além dos atacantes Rayan e Jhonson.

A premiação reforçou a força dos clubes tradicionais e a ascensão de novos talentos na temporada.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

ACP lança campanha e reforça movimento por respeito à escola pública

ANELISE PEREIRA - 0
A ACP – Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública iniciou, nesta quarta-feira (3), um novo ciclo de mobilização em defesa da educação. O...
Leia mais

Campo Grande recebe Festival de Dança da Melhor Idade

Milton - 0
O Festival de Dança Coreografada da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul acontecerá no dia 3 de novembro, no Teatro Glauce Rocha, em...
Leia mais

Leoa retorna ao zoológico após ataque fatal

Milton - 0
A leoa Leona, que atacou e matou um jovem de 19 anos após ele invadir seu recinto no Parque Arruda Câmara, em João Pessoa...
Leia mais

VÍDEO: Polícia resgata galos usados em rinha em Chapadão do Sul

Milton - 0
A Polícia Civil resgatou, na segunda-feira (8), cerca de 16 galos mantidos em condições de maus-tratos para prática de rinhade em Chapadão do Su....
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia