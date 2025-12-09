Arrascaeta é eleito craque do Brasileirão 2025

A CBF realizou na noite desta segunda-feira (8) a cerimônia do Prêmio Brasileirão 2025, celebrando os destaques do futebol nacional. Entre os homens, o meia uruguaio Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, foi eleito o craque da competição, contribuindo com 18 gols e 14 assistências na campanha que garantiu o eneacampeonato ao Rubro-Negro. No feminino, a meia-atacante Gabi Zanotti, do Corinthians, foi a grande estrela, liderando o time rumo ao heptacampeonato da Série A1.
A festa também revelou as seleções do Brasileirão, com predominância de atletas do Flamengo e Cruzeiro no masculino, e do Corinthians e Cruzeiro no feminino. Técnicos e revelações também foram premiados, destacando o trabalho de Rafael Guanaes e Jonas Urias, além dos atacantes Rayan e Jhonson.
A premiação reforçou a força dos clubes tradicionais e a ascensão de novos talentos na temporada.